Дейр-эз-Зор, Сирия, , 15:53 — REGNUM В пригороде Дейр эз-Зора из стратегически важного поселения выбиты боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил командир одного из штурмовых отрядов сирийской армии.

«Хатла является стратегически важным районом, так как тут наиболее выгодное место для форсирования реки, — говорит он. — Через это поселение проходил один из путей снабжения террористов в городе».

Отмечается, что операцию против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводили штурмовые отряды армии Сирии при поддержке авиации и артиллерии.

10 октября в Минобороны РФ сообщили, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли удар в районе населенного пункта Хатла, в результате чело были уничтожены командный пункт и три группы боевиков.

Средства объективного контроля подтвердили ликвидацию 34 террористов и 7 автомобилей, отметили в военном ведомстве.

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