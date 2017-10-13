Поджог дома из мести на Урале закончился гибелью невинных жителей

Верхотурье, Свердловская область, , 15:31 — REGNUM В Свердловской области правоохранительные органы задержали подозреваемого в умышленном поджоге двухквартирного деревянного дома по улице Малышева города Верхотурье. Им оказался 31-летний местный житель, и на данный момент ему предъявлены обвинения, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Он обвиняется в убийстве трёх человек общественно опасным способом, а также в умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога. По версии следствия, у мужчины возник конфликт с одним из жильцов дома, и в ночь на 11 сентября он совершил поджог, находясь в алкогольном опьянении. Убедившись, что огонь распространяется по кровле дома, он скрылся с места преступления. Однако он был задержан по горячим следам сотрудниками уголовного розыска полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара в доме выгорела кровля двухквартирного дома на площади 72 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из помещений пострадавших, в том числе из огня удалось вынести мать и её сына, а вот отец женщины и её дочь погибли на месте. Вскоре в больнице скончалась мать. Выживший мальчик 2014 года рождения госпитализирован, и ему продолжают оказывать помощь.

Отметим, что все пострадавшие проживали во второй квартире данного дома и не имели никакого отношения к тому мужчине, к которому у злоумышленника была неприязнь.

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