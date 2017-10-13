Крупнейший за всю историю пожар в Калифорнии привел к гибели десятков людей

Сакраменто, США, , 14:38 — REGNUM В результате пожаров в Северной Калифорнии погиб 31 человек, сотни числятся пропавшими без вести, сообщает 13 октября GeoTV.

Пожары стали самыми серьезными по числу жертв в американском штате за всю ее историю. Власти вынуждены были эвакуировать тысячи жителей.

В одном из округов штата пропавшими без вести числятся 400 человек, спасатели опасаются, что число жертв может значительно увеличиться.

Порывы ветра, достигающие 100 км/ч, а также низкая влажность воздуха, создают благоприятную среду для распространения пожаров, предупреждают сотрудники Национальной метеорологической службы.

В одном из городов сгорело свыше 3 тыс. 500 зданий, пламя охватило более 77 тыс. гектаров земли, что почти равно площади Нью-Йорка. Города штата усеяны обугленными деревьями и автомобилями.

Причины катастрофы выясняются, предварительная версия заключается в том, что сильные порывы ветра опрокинули линии электропередач, создав очаг возгорания, который распространился по территории штата.

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