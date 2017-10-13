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В Австралии во время прыжков с парашютом погибли три человека

Происшествия

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего

Канберра, 13 октября 2017, 14:37 — REGNUM  В Австралии во время прыжков с парашютом недалеко от города Крэнс погибли двое мужчин и женщина, сообщает 13 октября ABC.

По данным полиции, спортсмен-одиночка столкнулся в воздухе с парашютистами, совершавшие прыжок в тандеме, из-за того, что их парашюты раскрылись неправильно.

Отмечается, что парашютистов нашли в 1,5 км от точки планируемого приземления. В компании, которая работала с ними, выразили соболезнования семьям погибших.

В настоящий момент полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в Приморском крае при полете над морем разбился парашютист. В отношении предпринимателя, занимавшегося прокатом парашютов, возбуждено уголовное дело.

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Авиапроисшествия