В Тверской области усыпителям 205 собак грозит до двух лет тюрьмы

Тверь, , 14:26 — REGNUM Следователи в Тверской области начали расследование уголовного дела по факту убийства в поселке Рамешки 205 собак путем усыпления, сообщила 13 октября пресс-служба СУ СК России по Тверской области.

По версии следствия, представители двух организаций — ООО «ЖКХ» Регион» и ГБУ «Рамешковская СББЖ» — осуществили сговор, позволяющий проводить эвтаназию животных. Сотрудники первой проводили отлов безнадзорных собак и получали в Рамешковской СББЖ фиктивные справки о состоянии собак, позволяющие ставить им смертельные инъекции.

Таким образом две организации «выполняли» муниципальные контракты в целях извлечения прибыли. Следствием предварительно установлено, что стороны «умышленно не выполняли обязательства по содержанию безнадзорных собак, не осуществляли уход за ними и их питание, тем самым допустили жестокое обращение с животными, что приводило к их заболеванию, истощению и дальнейшей гибели».

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По факту гибели собак в отношении ответственных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, совершенное из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору). Если вина подозреваемых будет доказана в суде, то им грозит наказание вплоть до двух лет тюрьмы.

В настоящий момент следователи проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и розыск лиц, причастных к делу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Тюменской области буду судить живодера, убившего щенка на глазах школьниц. Злоумышленник подозревается в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК (жестокое обращение с животным,повлекшееего гибель, если это деяние совершено в присутствии малолетних).

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