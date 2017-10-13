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Исламисты совершили нападение на блокпост военных на Синайском полуострове

Происшествия

Есть жертвы

Каир, 13 октября 2017, 14:22 — REGNUM  Шестеро военнослужащих Египта стали 13 октября жертвами вооруженного нападения неизвестных на блокпост военных на Синайском полуострове, сообщает Reuters.

С такой информацией выступили в вооруженных силах страны, распространившие соответствующее заявление.

«Вооруженные террористы напади на один из блокпостов в городе Эль-Ариш, применив гранаты и огнестрельное оружие», — указывается в заявлении.

После нападения на блокпост военные начали операцию перехвата нападавших, в результате которой было уничтожено двое радикалов, еще один получил ранения. Ранения также получили четверо военнослужащих.

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