Еще один чиновник мэрии Новосибирска арестован за махинации с жильём

Новосибирск, , 16:16 — REGNUM Очередной чиновник мэрии Новосибирска подозревается в мошенничестве с муниципальным жильём, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На этот раз под внимание правоохранительных органов попал сотрудник управления по жилищным вопросам городской администрации Дмитрий М.

По данным Следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области, при его содействии в 2013 году подставному лицу была незаконно передана доля в праве собственности на одну из квартир в доме № 24 на улице Бебеля в Кировском районе города. Это жильё затем было обменено на принадлежащую муниципалитету квартиру в доме № 7 на улице Трудовая (дом, помимо прочего, является памятником архитектуры). Ущерб, причиненный муниципалитету от незаконных действий 38-летнего служащего, оценивается в более чем 1,4 млн рублей.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере» (ч.4 ст.159 УК РФ). Вместе с ним к уголовной ответственности по делу привлечён 43-летний житель Новосибирска, который занимался поиском подставного лица и подавал в управление Росреестра пакет документов для регистрации права собственности в отношении похищенной недвижимости.

«Оба фигуранта дела по ходатайству следователя к настоящему времени заключены судом под стражу», — уточнили ИА REGNUM в СУ СК РФ по Новосибирской области, подчеркнув, что уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным управлением ФСБ России по региону.

Напомним, что ранее по делу о мошенничестве с муниципальными квартирами уже проходило несколько сотрудников мэрии Новосибирска. Так, в декабре 2016 года бывший заместитель начальника управления по жилищным вопросам Андрей Гудченко за 25 эпизодов преступлений по статье «мошенничество» и один эпизод по статье «покушение на мошенничество» был приговорён к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима

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По данным следствия, ещё в 2006 году Гудченко совместно с руководством и сотрудниками агентства недвижимости создали организованную группу и забирали себе деньги, полученные за счёт разницы между заниженной стоимостью муниципального жилья и его фактической стоимостью, которую должен был платить найденный ими покупатель. Схема действовала более семи лет. Ущерб, причиненный муниципалитету, составил более 18 миллионов рублей.

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Но приговор был обжалован и дело было возвращено на новое рассмотрение.

В отдельное производство были выделены материалы и возбуждено уголовное дело о совершении аналогичных преступлений бывшим начальником управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Светланой Стыниной. Было установлено более 30 фактов хищений, совокупный имущественный ущерб по которым составляет более 29 миллионов рублей. Летом 2017 года стало известно, что дело находится на завершающей стадии расследования, но о передаче его в суд не сообщалось.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с марта 2015 года все жилые помещения муниципального жилищного фонда города Новосибирска могут быть проданы только путём проведения открытого аукциона и только в случае невозможности их использования для решения вопросов местного значения.

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