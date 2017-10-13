В Брюсселе произошло задымление в здании Совета ЕС

Брюссель, , 14:20 — REGNUM В Брюсселе из-за задымления в кухонных помещениях было эвакуировано здание Совета Евросоюза. Об этом сообщает в пятницу, 13 октября, пресс-служба Совета ЕС.

«Техническая проблема, связанная с вентиляцией на кухнях здания Совета ЕС, вызвала выброс токсичных паров на кухне и привела к недомоганию ряда работников кухни», — отмечается в сообщении.

При этом в пресс-службе ведомства отметили, что данный инцидент никак не повлияет на проведение 19−20 октября саммита глав стран ЕС.

«Этот случай не помешает проведению встречи на следующей неделе», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются подробности данного ЧП.