Депутат Госдумы просит ГП проверить ТЦ на соблюдение противопожарных мер

Москва, , 13:24 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) направил запрос на имя генпрокурору Юрию Чайки в связи с участившимися пожарами в торговых центрах, где просит провести комплексные проверки исполнения требований противопожарного законодательства РФ в местах массового скопления людей.

Парламентарий просит провести совместные с МЧС проверки исполнения требований противопожарного законодательства Российской Федерации в торгово-развлекательных комплексах, офисных центрах, муниципальных учреждения и так далее.

«Анализ причин возгорания и быстрого распространения огня в строениях свидетельствует о том, что во многих случаях они связаны с неудовлетворительным состоянием электропроводок, загромождением запасных выходов и лестничных пролетов, отсутствием первичных средств пожаротушения, несоблюдением требований об огнезащитной обработке конструкций здания, несанкционированным складированием бытовых отходов», — пишет депутат.

Кроме того, собственниками и арендаторами помещений не уделяется должного внимания оснащению помещений противопожарным оборудованием, соблюдению требований безопасности и разработке планов эвакуации. При этом местными администрациями не всегда проводится информационно-разъяснительная работа в целях профилактики пожаров, указал парламентарий.

Он считает, что своевременный контроль противопожарного состояния мест массового скопления граждан позволит выявить потенциально пожароопасные объекты и принять все необходимые меры по обеспечению безопасности их посетителей.