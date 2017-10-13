Крупнейшее наводнение во Вьетнаме приводит к гибели 54 человек

Ханой, , 13:09 — REGNUM В результате наводнения во Вьетнаме погибли 54 человека, еще 39 человек числятся пропавшими без вести, сообщает 13 октября GeoTV.

Вьетнам часто подвергается разрушительным воздействиям стихии о причине протяженной береговой линии.

Ураган обрушился на страну 9 октября и на протяжении всей недели оказывал серьезное разрушающее воздействие на государство в юго-восточной Азии. За последние годы, как отмечает министерство сельского хозяйства страны, шторм был одним из самых серьезных.

В результате оползня, вызванного стихией, девятнадцать человек были погребены заживо. Однако спасатели смогли обнаружить лишь девять тел.

Порядка 317 домов было разрушено под воздействием урагана, более 34 тыс. жилищ затоплено или повреждено. Также урон был нанесен сельскохозяйственным угодьям: более 22 тыс. гектаров земли, засеянной рисом, стали негодными, погибло порядка 180 тыс. животных.

Наводнение также затронуло семь провинций соседнего Таиланда, где пострадали 480 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий.

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