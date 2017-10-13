Из башни «Меркурий» Москва-Сити эвакуируют людей

Москва, , 13:06 — REGNUM В Москве сотрудников и посетителей небоскреба «Меркурий» Москва-Сити выводят из здания из-за пожарной тревоги 13 октября, сообщает ИА Красная весна.

Эвакуация людей началась около 12:40 мск, когда в здании в районе 13 и 14 этажей возникло задымление. Паники в здании не наблюдается.

Уточняется, что, покинув здание, люди собираются около входа. В 12:52 к башне «Меркурий» прибыли четыре пожарных машины и скорая помощь. Техника остается на местах.

Официального подтверждения этой информации пока не было.