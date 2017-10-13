Экс-директор новгородского медиахолдинга задержан за подкуп свидетеля

Великий Новгород, , 12:52 — REGNUM В Великом Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора областного холдинга СМИ — ОГАУ «Агентство информационных коммуникаций» Анатолия Гусева за подкуп свидетеля. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 13 октября, в пресс-службе прокуратуры региона, уголовное дело в отношении экс-медиачиновника возбудило следственное управление УМВД России по Великому Новгороду, городская прокуратура признала постановление законным и обоснованным.

Гусев подозревается в совершении преступления по ч.1 ст.309 УК РФ («Подкуп свидетеля в целях дачи им ложных показаний»). Он является подозреваемым по уголовному делу, расследуемому по факту растраты денежных средств «Агентства информационных коммуникаций» на сумму более 100 тыс. рублей. По версии следствия, в сентябре 2017 года он «с целью избежания ответственности по уголовному делу» пообещал свидетелю по данному делу передать деньги в сумме 30 тыс. рублей за дачу в ходе предварительного расследования ложных показаний. Затем он передал свидетелю 10 и 5 тыс. рублей, после чего был задержан сотрудниками полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Анатолий Гусев возглавлял новгородский областной медиахолдинг с декабря 2015 года, ранее он занимал пост председателякомитета информационной политики Новгородской области. После досрочной отставки в феврале 2017 года с должности губернатора Новгородской области Сергея Митина лишился поста и Гусев — руководство холдинга сменилось в марте.

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