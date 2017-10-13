Мэра Боготола заключат за решетку за аферу с жильем

Боготол, Красноярский край, , 12:58 — REGNUM Мэра Боготола, обвиненного в афере с жильем, заключат под стражу, сообщает 13 октября ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

По ходатайству следствия Железнодорожный районный суд избрал главе города меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Напомним, в 2014 году мэр Боготола совместно с депутатом Боготольского городского совета депутатов и подставным лицом с помощью поддельного договора социального найма жилого помещения создали видимость проживания этого лица в доме, признанном аварийным и подлежащим расселению.

После того, как подставное лицо получило новое жилье по программе расселения, группа мошенников зарегистрировала право собственности лица на квартиру.

В дальнейшем члены группировки хотели продать квартиру стоимость 1,7 млн рублей, а вырученные деньги поделить между собой.

Следствие возбудило в отношении мэра уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

Ранее сообщалось, что сотрудник управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Дмитрий Маликов передал долю в праве собственности на одну из квартир в несуществующем доме подставному лицу, после чего обменял её на квартиру в доме, который является архитектурным памятником.

Следственный комитет возбудил в отношении Маликова и его пособника уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

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