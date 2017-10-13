Теракт в Пакистане: Есть погибшие

Исламабад, , 11:53 — REGNUM В результате обстрела, осуществленного террористами, в Пакистане был убит один сотрудник полиции, сообщает 13 октября GeoTV.

Погибший полицейский был доставлен в госпиталь. где и скончался от полученных ранений. В результате инцидента также пострадал ребенок, ставший свидетелем случившегося.

Нападение произошло в провинции Кветта, где сотрудники правопорядка подвергаются регулярным нападениям. Ответственность за террористический акт пока не взяла ни одна группировка.

Напомним, среди населения региона сильны сепаратистские настроения, которые выливаются в противостояния с правительственными войсками.

Вооруженные силы Пакистана обвиняют Индию в поддержке терроризма. Так, еще в 2010 году премьер-министр Пакистана Юсуф Реза Гилани заявлял, что Исламабад имеет доказательства участия Нью-Дели в данном конфликте.

За последние месяцы в Пакистане нападения террористических группировок на правительственные войска заметно участились, что привело к ответным действиям со стороны Исламабада, в частности, были введены военно-плевые суды, ускоряющие судопроизводство.

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