В Оренбуржье обнаружен боевой снаряд времен гражданской войны

Оренбург, , 11:55 — REGNUM В Оренбуржье сотрудники Росгвардиии обезвредили артиллерийский боевой снаряд времен гражданской войны, сообщает 13 октября пресс-служба регионального ведомства.

Отмечается, что житель поселка Елизаветинка Адамовского района области обнаружил в овраге подозрительный предмет, похожий на снаряд, после чего сообщил в полицию.

На место обнаружения незамедлительно выехали взрывотехники оперативной роты ОМОН, сотрудники полиции выставили оцепление.

«Обнаруженный предмет является артиллерийским снарядом калибра 76 мм с головным взрывателем, предположительно боевым, со следами коррозии, — говорится в сообщении. — По мнению специалистов, снаряд — времён гражданской войны».

Взрывотехники транспортировали боеприпас в безопасное место и уничтожили его накладным зарядом. По данному факту проводится проверка.

В Росгвардии напомнили гражданам о необходимости сообщать об опасных находках в правоохранительные органы и не прикасаться к обнаруженным предметам.

Напомним, это уже не первая опасная находка в Оренбургской области. Так, в конце августа в Орске неподалеку от Дворца спорта «Юбилейный» дети обнаружили гранату. Прибывшие на место саперы выяснили, что найденный боеприпас — боевая граната Ф-1 со следами сильной коррозии.

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