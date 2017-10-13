Украинские силовики семь раз нарушили режим тишины в ЛНР

Луганск, , 09:06 — REGNUM В Луганской народной республике сообщили о семи случаях нарушения режима тишины со стороны ВСУ, сообщает «Луганский информационный центр» со ссылкой на оборонное ведомство республики.

Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселков городского типа Калиново и Фрунзе, а также сёл Логвиново и Смелое.

Сообщается, что огонь вели из станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

В начале октября в ЛНР сообщали также о семи случаях нарушения режима тишины. Обстрел вели со стороны населённых пунктов Крымское, Лобачёво, Новозвановка, Лопаскино, Луганское и станции Кондрашевской-Новой.

Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Желобок, Сокольники, Жёлтое, Долгое, Красный Яр, Калиново и Лозовое. Жертв среди мирного населения и военных нет.

Напомним, участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в феврале 2015 года подписали в Минске Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

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