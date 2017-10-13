СК: В Магадане 17 школьников отравились на завтраке в столовой

Ягодное, Магаданская область, , 09:07 — REGNUM В Магаданской области после того, как 17 учащихся школы №30 отравились в местной столовой, проводится доследственная проверка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном следственном управлении СК России.

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По данным ведомства, восемь школьников были госпитализированы в городскую больницу с пищевым отравлением, ещё девять детей проходят лечение в домашних условиях. Признаки отравления у детей появились после того, как они сходили на завтрак в столовую.

У всех школьников диагностирована острая кишечная инфекция, проводятся дополнительные лабораторные исследования.

«Будут приняты меры для установления источника инфекции, виновных лиц, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, при инспектировании деятельности школьной столовой в Магадане был выявлен ряд нарушений. Работа столовой остановлена до 16 октября.