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Полицейские Амурской области нашли похищенного 11-летнего мальчика

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Благовещенск, 13 октября 2017, 08:47 — REGNUM  Сотрудники полиции Амурской области нашли ранее похищенного 11-летнего мальчика, сообщает 12 октября пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону.

По данным следствия, вечером 8 октября, подозреваемый 1979 года рождения ввел в заблуждение законных представителей 11-летнего мальчика и увел его из дома в селе Овсянка Зейского района.

«Мужчину с несовершеннолетним оперативники обнаружили в микрорайоне г. Благовещенска. Мальчик находился с гражданином, 1979 года рождения», — говорится в сообщении МВД.

Сотрудники полиции доставили их в Следственное управление СК РФ региона для выяснения обстоятельств произошедшего.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ («похищение, совершенное в отношении несовершеннолетнего»). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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