В Хабаровске осуждён вербовщик ИГ* из Киргизии

Хабаровск, , 08:03 — REGNUM Дальневосточный окружной военный суд приговорил уроженца Кыргызской Республики к 4 годам тюрьмы за склонение граждан к участию в деятельности «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

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По информации ведомства, подсудимый 1994 года рождения в мае 2017 года вербовал своих знакомых в террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Молодой человек выступал в поддержку священной войны «джихад», свержения легитимной власти в Сирии и создания на территории республики радикального исламского государства.

Дальневосточный окружной военный суд приговорил гражданина Киргизии к 4 годам исправительной колонии общего режима. До этого вербовщик судим не был.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны РФ, примерно 92% территории Сирии освобождено от террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). За неделю ВКС РФ уничтожили более 1,2 тыс. объектов международных террористических группировок.