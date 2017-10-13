В Хабаровске киргизский вербовщик ИГ* получил четыре года колонии

Хабаровск, , 08:01 — REGNUM Дальневосточный окружный военный суд приговорил гражданина Киргизии к отбыванию в колонии на четыре года за вербовку жителей Хабаровска в «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 13 октября сайт прокуратуры Хабаровского края.

Суд установил, что 23-летний киргизский вербовщик является приверженцем радикальных течений Ислама и в мае 2017 года склонял граждан к участию запрещенной группировки.

«Умышленно, путем уговоров, убеждений, просьб и предложений склонял граждан к участию в деятельности организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM )», — говорится на сайте ведомства.

Судебным решением установлено, что мужчина обосновал свою деятельность необходимостью ведения священной войны «джихад» против «неверных». Тем самым он стремился оказать помощь террористам в свержении легитимной власти Сирии для последующего создания на территории республики радикального исламского государства.

Суд в составе коллегии из трех судей рассмотрел уголовное дело в особом порядке, предусмотренном гл.40.1 УПК РФ. Решение суда поддержал первый заместитель прокурора Хабаровского края Валентин Волков.

Ранее в отношении 18-летнего молодого человека в Курске было возбуждено уголовное дело за публичный призыв в сети к терроризму и за оправдание терроризма. Как уже сообщало ИА REGNUM, подозреваемый изучал религиозную литературу и совершал религиозные обряды, оправдывая при этом радикальное течение ислама и деятельность ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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