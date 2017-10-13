Глава Amazon Studios обвинен в сексуальных домогательствах

Вашингтон, , 07:48 — REGNUM Главу компании Amazon Studios Роя Прайса временно отстранили от должности из-за подозрений в сексуальных домогательствах к продюсеру Айзе Хэкетт, дочери известного писателя Филипа Дика. Об этом сообщает журнал Variety со ссылкой на представителя корпорации Amazon.

«Рой Прайс отправлен в вынужденный отпуск, это решение вступает в силу немедленно», — заявил он.

Сообщается, что Хэккет призналась в случившемся из-за обсуждения ситуации в продюсерской компании Weinstein Company. Её генеральный директор Харви Вайнштейн был уволен после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах к актрисам.

На фоне этого инцидента Хэкетт рассказала, что в августе во время деловой беседы Прайс непристойно пошутил и предложил женщине вступить с ним в половую связь в извращенной форме.

Хэкетт продюсирует для Amazon Studios сериал «Человек в высоком замке». Weinstein Company по заказу Amazon Studios продюсирует сериал «Романовы» и драму с Робертом Де Ниро и Джулиан Мур в главных ролях.

Представитель Amazon отметил, что компания пересматривает опции в отношении проектов с компанией Вайнштейна.

Напомним, Харви Вайнштейн был уволен с должности генерального директора Weinstein Company после того, как было опубликовано расследование The New York Times о сексуальных домогательствах продюсера к актрисам. После выхода публикации несколько актрис подтвердили этот факт. Среди них Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь и Анджелина Джоли.

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