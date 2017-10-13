На строителей гостиницы Hyatt во Владивостоке подан иск на 200 млн рублей

Владивосток, , 06:51 — REGNUM Заказчику строительства гостиничных комплексов Hyatt, расположенных во Владивостоке на мысе Бурный и Корабельной набережной, компании АО «Наш дом — Приморье» предъявлен иск от «Приморкрайстроя» на сумму 200 млн рублей. Назначена дата предварительного заседания, сообщает ИА REGNUM.

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Заявление от КППК «Приморкрайстрой» поступило в Арбитражный суд Приморского края. По данным ИА PrimaMedia, 1 ноября должно состояться предварительное заседание.

Отметим, что обе компании — «Приморкрайстрой» и «Наш дом — Приморье» — подведомственны региональному департаменту градостроительства.

Как сообщало ИА REGNUM, гостиничные комплексы Hyatt должны были построить к саммиту АТЭС 2012 года. С тех пор Приморский край сменил руководителей Сергея Дарькина и Владимира Миклушевского. К 2017 году инвестиции в объекты выросли с 7,5 млрд до 18,5 млрд рублей. Достраивать скандальные объекты поручили Андрею Тарасенко, назначенному на должность врио губернатора 4 октября Владимиром Путиным.