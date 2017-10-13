В Приморье пожарами охвачена 1,7 тыс. гектаров леса

Владивосток, , 03:02 — REGNUM В Приморском крае 13 октября действуют 28 лесных пожаров, все они локализованы. Ликвидация возгораний продолжается в четырёх районах и одном городском округе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте лесного хозяйства региона.

Читайте также: В Приморье число лесных пожаров снизилось до 13 очагов

Согласно последним данным, на территории Приморья 28 природных пожаров локализованы на площади в 1,7 тыс. гектаров. За минувшие сутки удалось ликвидировать 17 очагов, их площадь составляла почти 1 тыс. гектаров.

В настоящее время тушить пожары продолжают в Дальнегорском ГО, а также в Кавалеровском, Чугуевском, Ольгинском и Тернейском районах. В работах задействованы около 400 человек и 77 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, распоряжением врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко 12 октября в регионе был введён особый противопожарный режим. Власти утверждают, что пожары в основном происходят по вине сборщиков дикоросов.