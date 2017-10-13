Землетрясение в КНДР не было ядерным испытанием — СМИ

Сеул, , 02:56 — REGNUM Метеорологи из Южной Кореи не считают, что землятресение, зафиксированное вблизи ядерного полигона КНДР было рукотворным, передает Reuters.

Согласно заявлению Национального метеорологического агентства Южной Кореи, подземные толчки магнитудой 2,9 в районе полигона «Пунгери» не были связаны с какими-либо ядерными испытаниями, а являются природным землетрясением.

Тем не менее, землетрясение может являться одним из отложенных «афтершоков» после предыдущих ядерных испытаний Северной Кореи, последнее из которых было проведено 3 сентября и сопровождалось землетрясением магнитудой 6,3.

Напомним, 12 октября Национальная геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 2,9 в Северной Корее.

Эпицентр подземных толчков находился на глубине 5 километров в 25 километрах от крупнейшего ядерного полигона КНДР «Пунгери» в уезде Кильджу, провинция Хамген-Пукто.

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