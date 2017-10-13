У самолета казахских авиалиний отказала стойка шасси при посадке в Сямэни

Сямэнь, Китай, , 01:32 — REGNUM Пассажирский авиалайнер успешно приземлился в аэропорту города Сямэнь 12 октября с неисправной стойкой шасси, сообщает агентство «Синьхуа».

Авиалайнер Boeing 757, принадлежащий казахстанской авиакомпании Kazakhstan's Air Astana успешно совершил приземление около 14:20 по местному времени в международном аэропорту Xiamen Gaoqi.

У лайнера был обнаружен отказ работы стойки шасси, в результате чего он вынужден был кружить в небе в течение трех часов, чтобы выработать излишки топлива.

На самолете находилось только четыре члена экипажа, поскольку самолет находился в тестовом полёте после прохождения ремонтного обслуживания.

В связи с инцидентом почти половина рейсов, запланированных на этот день в сямэньском аэропорту, была задержана.

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