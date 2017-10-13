В море к востоку от китайской провинции Чжэцзян затонуло рыбацкое судно

Ханчжоу, Китай, , 01:17 — REGNUM Четыре человека было спасено, шесть — пропало без вести в результате столкновения грузового судна с рыбацкой лодкой в водах к востоку от китайской провинции Чжэцзян, сообщает 12 октября агентство «Синоьхуа».

По информации местных властей, инцидент произошел ранним утром близ города Тайчжоу. Рыбацкая лодка с 10 рыбаками на борту затонула после столкновения с превосходящим ее по размеру грузовым судном.

На месте крушения продолжается спасательная операция, уточняет бюро рыболовства города Тайчжоу. Перспективы найти пропавших рыбаков пока неизвестны. О состоянии грузового корабля также не сообщается.

Напомним, что в середине сентября 2017 года рыбацкое судно с девятью членами экипажа перевернулось у берегов китайской провинции Шаньдун в результате разгула природной стихии. Тогда удалось оперативно спасти всех рыбаков.

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