Геологическая служба США зафикисировала толчки на ядерном полигоне КНДР

Вашингтон, , 00:36 — REGNUM Геологическая служба США (USGS) зафиксировала подземные толчки магнитудой 2,9 на территории Корейской Народно-Демократической Республики в районе, где обычно проходят северокорейские ядерные испытания. Об этом накануне, 12 октября, сообщает на сайте USGS.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков находился вблизи населенного пункта, расположенного примерно в 25 км от крупнейшего ядерного полигона КНДР «Пунгери» в уезде Кильджу, провинция Хамгён-Пукто. Очаг землетрясения находился на глубине 5 км.

Напомним, последние — шестые по счёту — ядерные испытания в КНДР проводились в этом районе в сентябре 2017 года.

Специалисты USGS не могут точно определить — вызвано ли нынешнее землетрясение естественными причинами или человеческой деятельностью.

«Событие произошло в районе, где произошло предыдущее ядерное испытание КНДР. Событие имеет характеристики, напоминающие землетрясение, однако в настоящее время мы не можем окончательно подтвердить характер этого события — было ли оно вызвано человеческой деятельностью или естественными причинами», — сказано в сообщении на сайте USGS.

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