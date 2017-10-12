Из загоревшегося торгового центра на западе Москвы эвакуировали людей

Москва, , 23:58 — REGNUM Порядка 30 человек были эвакуированы службой безопасности из загоревшегося здания торгово-развлекательного центра «Рублёвский» на западе Москвы, сообщает 12 октября столичное управление МЧС.

Поводом для эвакуации людей стал загоревшийся утеплитель под вентилируемым фасадом.

В столичном управлении спасательной службы уточнили, что площадь возгорания составила 15 кв. м.

К моменту прибытия пожарных расчетов из здания были выведены 30 человек.

Сообщений о пострадавших пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной пожара на рынке «Восточный» в Ростове-на-Дону, который 9 октября тушили 12 часов, стало неосторожное обращение со сварочным аппаратом.

Читайте ранее в этом сюжете: Полицейские озвучили причину крупного пожара на рынке «Восточный» в Ростове