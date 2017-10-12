Количество жертв лесных пожаров в Калифорнии достигло 26 человек

Вашингтон, , 23:40 — REGNUM Не менее 26 человек внесены в список погибших от лесных пожаров, до сих пор бушующих в американском штате Калифорния, сообщает 12 октября телеканал ABC.

Кроме 26 погибших, чья смерть уже установлена, несколько сотен человек числятся пропавшими без вести.

Местные власти не исключают, что списки погибших могут резко вырасти после того, когда спасатели смогут добраться до нескольких труднодоступных районов.

Ранее уже сообщалось, что лесные пожары вынудили более 20 тыс жителей Калифорнии оставить свои жилища и стать беженцами. Пожарами охвачено порядка 170 тыс. га земли. Повреждены или сгорели не менее 3,5 тыс. зданий различного назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября президент США Дональд Трамп заявил, что подписал декларацию о стихийном бедствии в штате Калифорния и обещал оказать помощь федерального центра.

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