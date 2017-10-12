В Карелии на частной звероферме от голода массово гибнут норки и лисы

Пряжа, Карелия, , 22:39 — REGNUM На частной звероферме «Пряжинская» в одноименном районе Карелии массово гибнет пушной зверь. По словам специалистов минсельхоза республики, это самый массовый случай падежа сельскохозяйственного поголовья за всю историю региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Совсем недавно министерству пришлось срочно продавать воющее от голода стадо коров АО «Пряжинское» ‑ и вот теперь новое ЧП.

Владельцем ООО «Звероферма «Пряжинская» и АО «Пряжинское» является эстонский бизнесмен Айво Халлист. В 2014 году бывший глава Карелии Александр Худилайнен презентовал предпринимателя как крупного инвестора. И действительно, планы у господина Халлиста были масштабные. Вначале он обещал вложить 12 миллиардов рублей в строительство глубоководного морского порта в Кеми. Этого порта в Кеми нет до сих пор.

Потом Айво Халлист заинтересовался сельским хозяйством. Обещал построить в Сортавальском районе агрохолдинг на две тысячи голов дойного стада; потом решил заняться козами и презентовал проект уже на 10 тысяч голов с открытием в 2018 году. Все эти проекты остались на бумаге. В прошлом году эстонец купил хозяйство в Пряже.

Результаты его управления таковы, что только с 1 октября из-за голода и нехватки в кормах животных жиров звероферма «Пряжинская» потеряла примерно 2,5 тысячи зверьков норки. Местные СМИ забили тревогу, но господин Халлист накануне заявил республиканским властям, что «ситуация там штатная».

Министр сельского хозяйства республики Владимир Лабинов сегодня проверил, так ли это на самом деле. Все восемь зоотехников, оставшихся на ферме, рассказали министру, что им месяцами не платят зарплату — кому-то с мая, кому-то с июля 2017 года; зверьки голодают, лисы грызут себя от голода.

Вместо принятого в звероводстве одного дня принудительной голодовки в неделю, здешних лис и норок не кормят по два дня и больше. Согласно журналу учета динамики кормов, из 12-ти октябрьских дней пряжинские зверьки голодали четыре. При этом, исходя из количества поголовья и запасов кормов, которые сейчас есть на складе в Пряже (30 тонн примерно на девять тысяч голов), выходит, что один зверь получает 56 граммов за кормление. Тогда как, по словам сотрудников зверофермы, одной лисице необходимо 500 граммов корма.

Вместе с тем, министр Лабинов увидел, что корм животным задан, а в некоторых клетках не доедены и вчерашние порции. Также на территории фермы местами гниют в клетях неиспользованные корма. Всё это министр отнес к недостаткам работы самих сотрудников хозяйства.

«Звери не докармливаются, но их состояние удовлетворительное, — заявил министр Лабинов. — Рацион от норм отстаёт примерно в два раза. Падеж молодняка превышает норму, но таких, приводимых в СМИ эмоциональных фактах, свидетельствующих о самопоедании, о каннибализме, мы не зафиксировали. Более того, мы зафиксировали достаточно прохладное отношение персонала к выполнению своих функций».

Сегодня же стало известно, что от покупки голодающего пушного зверя отказался крупный инвестор: гендиректор петербургского ООО «Ленптицепром-И» Никита Мельников ранее намеревался купить хозяйство в Карелии. Производство норки он бы не сохранил — не позволяют низкие цены на мировом рынке, но вместо нее хотел разводить соболя. Однако при составлении документов звероферма «Пряжинская» скрыла от покупателя, что часть пушного зверя находится в залоге у ее кредиторов и уже арестована.

В письме, подписанном Никитой Мельниковым, сказано: «В данный момент ООО «Ленптицепром-И» более не заинтересован в совершении данной сделки и реализации проекта по покупке поголовья пушных зверей у ООО «Звероферма «Пряжинская».

Министр Владимир Лабинов заявил, что правительство Карелии попытается вернуть инвестора к этой сделке. Существующего запаса кормов на ферме хватит дней на десять, а до сезона промышленного забоя норки — ноября — осталось протянуть совсем немного, отметил руководитель регионального минсельхоза. После забоя поголовье зверя сократится, как минимум, вдвое, и проблема кормов перестанет быть смертельной.

Главное сейчас — найти звероферме рачительного хозяина. А сегодняшнего владельца зверофермы минсельхозу республики остается только уговаривать вести себя как подобает бизнесмену — чем Владимир Лабинов и обещал заняться уже сегодня.

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