Пилот испанского истребителя, разбившегося на параде, погиб

Мадрид, , 19:58 — REGNUM Пилот самолёта, который разбился в Испании на параде истребителей Eurofighter погиб. Об этом сегодня, 12 октября, сообщает Минобороны Испании.

Сообщается, что пилот испанского истребителя погиб в результате инцидента, случившегося во время захода на посадку.

Испанское военное ведомство выразило соболезнования семье погибшего пилота.

Причины крушения самолёта выясняются. Идёт расследование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, истребитель ВВС Испании возвращался на базу после участия в параде. Боевая машина рухнула в 12:09 по местному времени (13:09) между парком Ла-Пульгоса и воздушной базой Лос-Льянос.

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