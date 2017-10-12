В Липецке изъято 82 тыс. пачек контрафактных сигарет

Липецк, , 17:11 — REGNUM В Липецке сотрудники Росгвардии обеспечили силовое сопровождение при обысках в производственных помещениях и жилых домах лиц, причастных незаконному обороту табачных изделий, сообщили портал «Gorod48» со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии 12 октября.

Сотрудники СОБР сопровождали обыски в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 327.1 УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок».

При обысках были изъяты шесть станков и 82 тыс. пачки сигарет.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2017 года в Северной Осетии было выявлено крупное нелегальное производство табачных изделий. В одном из складских помещений Владикавказа трудились граждане иностранного государства. Рабочие были задержаны, а организатора производства обнаружить не удалось. При обыске было изъято 200 тыс. пачек сигарет.

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