Украинский БТР протаранил кортеж наблюдателей ОБСЕ

Донецк, , 16:51 — REGNUM На территории Донецкой Народной Республики в районе оккупированой украинскими силовиками Авдеевки произошло дорожно-транспортное просисшествие с участием кортежа первого заместителя главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александра Хуга и бронетранспортера Вооружённых сил Украины. Об этом сегодня, 12 октября, сообщает пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре координации и контроля (СЦКК).

Сообщается, что сегодня, 12 октября, кортеж первого заместителя главы СММ ОБСЕ Александра Хуга попал в ДТП, столкнувшись с БТР ВСУ в населенном пункте Орловка, расположенном недалеко от Авдеевки.

Столкновение было не сильным и в результате него никто не пострадал. Кортеж Хуга вскоре смог продолжить свой маршрут.

В ОБСЕ уже подтвердили информацию о случившемся. Пресс-служба ОБСЕ сообщила, что небольшое ДТП с участием украинского БТРа и автомобилей кортежа Хуга произошло в 11:30 по местному времени между Карловской и Орловкой. Никто не пострадал.