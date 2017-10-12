Погиб администратор академии клуба ЦСКА

Москва, , 15:10 — REGNUM Администратор детско-юношеской спортивной школы ФК ЦСКА Александр Куртов трагически погиб. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба клуба.

Руководители, тренеры, сотрудники и игроки армейской академии и клуба выразили глубокие соболезнования родным и близким специалиста. Об обстоятельствах гибели Куртова не сообщается.

Александру Куртову было 48 лет.

В настоящее время в армейской ДЮСШ занимаются около 400 юниоров 12 возрастных категорий. Самые старшие из них родились в 2000 году, самые младшие — в 2011 году.

Начиная с категории учебно-тренировочных групп (2003−2006 годы рождения), команды выходят на различные соревнования и турниры.