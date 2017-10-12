За последнюю неделю в ДНР на закрытых шахтах погибли четыре горняка

Донецк, , 15:06 — REGNUM В городе Шахтерск (ДНР) 11 октября вечером на закрытой шахте произошел взрыв метана. В результате чего погибли трое горняков. Данную информацию 12 октября подтверждает министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР.

«В г. Шахтерск произошла чрезвычайная ситуация местного уровня. 11 октября 2017 года в Шахтерске на территории ООО «Шахтерская промышленная группа» в горной выработке, в районе ранее ликвидированной шахты №16, произошёл взрыв газо-воздушной смеси. В шахте на момент взрыва находилось 5 человек», — говорится в сообщении.

По информации министерства, взрыв произошел вечером. В поисково-спасательных работах задействованы два отделения Государственной военизированной горноспасательной службы, две реанимационно-противошоковые группы, командирский состав ГосВГС г. Торез, 12 единиц техники и 59 человек личного состава ГосВГС.

«На месте происшествия двум пострадавшим была оказана медицинская помощь реанимационно-противошоковой группы Оперативного взвода. После чего они были доставлены в горбольницу Шахтерска… В 19:02 в забое разрезной печи были обнаружены тела трех погибших горняков», — отметили в МЧС.

В то же время сотрудник Управления вспомогательных производств ГП «Торезантрацит» (г.Шахтерск) Виталий уточнил, что в Шахтерске нет шахт под номером 16.

«В Шахтерске нет шахты №16. Есть шахта №1−6. Она была давно закрыта. Что там на самом деле произошло, трудно сказать. Полностью исключаю возможность того, что взрыв газа произошел в результате демонтажа оборудования. Обычно, если предприятие ликвидируют, дельцы быстро пилят шахту на металл под ноль. Скорее всего, шахта продолжала нелегальную добычу угля. ДНР так и не побороли проблему функционирования «копанок» (нелегальных мини-шахт — ИА REGNUM )», — рассказал в интервью ИА REGNUM сотрудник Управления вспомогательных производств ГП «Торезантрацит» (г.Шахтерск) Виталий.

Примечательно, что 12 октября пресс-служба МЧС ДНР проинформировала о другом ЧП, которое произошло 15 сентября на еще одной закрытой шахте «Красная Звезда» ГП «Торезантрацит» (г.Торез, ДНР). «С 15.09.2017, г. Торез, ул. Рижская, закрытая шахта «Красная Звезда». По просьбе полиции, для проведения следственных мероприятий — обследование клетевого ствола глубиной 120 м на предмет выявления предположительно упавшего в него человека… На 07.00 12.10.2017 года тело, предположительно упавшего в него человека, не обнаружено», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 9 октября на шахте в г. Енакиево (ДНР) в результате отравления газом погиб один шахтер, еще один был госпитализирован. По данным МЧС ДНР, выброс газа произошел в наклонном стволе горного отвода ликвидированной шахты.

«Горноспасатели спустились к месту происшествия, на глубине 90 м установили биологическую смерть одного работника, 1978 г.р., второму работнику, 1971 г.р., оказали медицинскую помощь, подняли на поверхность и с диагнозом отравление рудничным газом в удовлетворительном состоянии транспортировали в ГБ г. Енакиево. Тело погибшего поднято на поверхность», — говорилось в сообщении.

Ранее, 10 октября глава ДНР Александр Захарченко заявил, что республика сотрудничает с европейскими партнерами.

«Мы работаем и с европейскими партнерами, покупаем и продаем. Чуть более сложные пути, и дороже иногда обходится, но бизнес всегда находит возможности. Мы — непризнанное государство, в блокаде сидим, так что санкции — не самое страшное. Мы не имеем доступа к международным банковским системам, но на самом деле мы и не хотим туда влезать», — рассказал Захарченко.

Напомним, в сентябре Польша закупала уголь из ДНР и ЛНР. 6 октября стало известно, что к сбыту угля из ЛНР в Польшу причастен советник министра энергетики Украины Игоря Насалика Юрий Зюков. Выяснилось, что доставкой угля в Польшу занимается фирма Doncoaltrade, связанная с властями ЛНР.