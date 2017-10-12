Задержанным под Брянском украинским военным предъявили обвинение

Москва, , 14:57 — REGNUM Двум украинским пограничникам, которых задержали в Брянской области, предъявлено обвинение в нарушении государственной границы. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба ФСБ России.

Мужчины были задержаны под Брянском 3 октября. При этом они пояснили, что являются военнослужащими Сумского пограничного отряда Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Украинских граждан задержали после того, как брянские пограничники получили сообщение о том, что граница нарушена и приступили к поиску нарушителей. Обвинение украинцам предъявлено по части 3 статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации» в рамках возбужденного ранее дела.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября пограничное управление ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям задержало мужчину, который незаконное перешел границу в Луганском направлении. Он представился украинским военнослужащим.

Позже в ВСУ пояснили, что боец самовольно покинул часть, находящуюся в районе так называемой АТО. Свои действия он объяснил возникшей ситуацией в семье. Командир подразделения устно позволил солдату уйти из части, после чего тот направился в Россию через границу Луганской области Украины.

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