На Ямале женщина ударила знакомого ножом 118 раз

Салехард, , 14:17 — REGNUM Жительница Тазовского района признана виновной в убийстве салехардца и приговорена к восьми годам лишения свободы. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Как установило следствие и суд, 10 июня 2017 года 30-летняя женщина и ее сожитель пришли в гости к потерпевшему, где стали вместе употреблять спиртное. Во время застолья, продолжившегося и на следующий день, между мужчинами возникла ссора.

Хозяин квартиры оскорблял гостя, тогда женщина, вступившись за сожителя, ударила мужчину ножом. В общей сложности она нанесла 51-летнему потерпевшему 118 ранений, от которых он скончался. В момент преступления женщина была пьяна.

На предварительном следствии она полностью признала вину и согласилась помогать расследованию. Суд признал ее виновной в убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ.

Ближайшие восемь лет осужденная проведет в колонии общего режима.