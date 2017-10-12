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На Аляске медведь ворвался в почтовое отделение

Происшествия

Полицейские применили оружие, зверь был убит

На Аляске медведь ворвался в почтовое отделение
Медведь

Анкоридж, США, 12 октября 2017, 05:32 — REGNUM  Медведь ворвался в почтовое отделение аэропорта Анкориджа на Аляске и был убит полицейскими, передает Associated Press.

По словам заместителя начальника полиции аэропорта Анкориджа Дэйва Шуллинга, стражи порядка застрелили медведя для того, чтобы избежать человеческих жертв.

Предположительно медведь проник в здание почтовой службы через погрузочную платформу во время сортировки почты.

В момент вторжения зверя в почтовое отделение в здании находилось 75 человек, несколько десятков — в непосредственной близости от медведя.

Сотрудники полиции пытались выгнать медведя на улицу, однако этого сделать не удалось. Полицейские применили оружие, в результате чего зверь погиб.

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