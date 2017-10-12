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Заблудился в Германии: полиция Саксонии задержала гражданина РФ

Происшествия

Случайный прохожий попал в полицию

Заблудился в Германии: полиция Саксонии задержала гражданина РФ
blu-news.org
Немецкие полицейские

Берлин, 12 октября 2017, 03:54 — REGNUM  Задержание российского гражданина полицией города Бад-Мускау (Саксония, Германия) связано с нарушением закона о нахождении в ФРГ граждан других государств, пишет Focus.

Уточняется, что 25-летний мужчина задержан в Германии без документов. Как пояснил российский гражданин, он «случайно оказался в Германии», причем на самом деле его ждут в Польше.

По словам задержанного, он ехал в Польшу, но сбился с пути. В итоге мужчину отпустили, потребовав покинуть страну. По факту случившегося саксонской полицией проводится расследование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября в Германии российский гражданин арестован по подозрению в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ),

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