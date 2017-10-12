В Приморье число лесных пожаров снизилось до 13 очагов

Владивосток, , 03:57 — REGNUM В Приморском крае число природных пожаров к 12 октября снизилось до 13. Возгорания продолжают ликвидировать в Кавалеровском, Чугуевском и Тернейском районах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте лесного хозяйства региона.

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Согласно последним данным, восемь лесных пожара действуют в Кавалеровском районе, четыре возгорания — в Чугуевском районе, ещё одно — в Тернейском районе. В ликвидации возгораний участие принимают свыше 400 человек и порядка 100 единиц техники.

За минувшие сутки потушили 12 лесных пожаров на площади в 500 гектаров, 31 очаг локализован на площади, превышающей 2 тыс. гектаров.

«Та ситуация, которая сложилась сейчас в Приморье с лесными пожарами, происходит из-за варварской заготовки дикоросов. Целые бригады приходят в леса, вместе с шишками обрывают ветки, верхушки кедра, тут же их сжигают, отсюда и пожары», — прокомментировал врио губернатора Андрей Тарасенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября на территории Приморья действовало 56 возгораний, их площадь превышала 2,6 тыс. гектаров. У МЧС России были запрошены дополнительные силы.