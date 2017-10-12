На подавление беспорядков в английской тюрьме направлен спецназ

Лондон, , 02:35 — REGNUM В тюрьму строгого режима «Лонг Лартин» направлено элитное спецподразделение полиции для подавления бунта заключенных, сообщает The Guardian.

Согласно заявлению руководства тюрьмы, беспорядки будут подавлены в ближайшее время, а все причастные к ним заключенные будут наказаны.

«Мы абсолютно уверены, что нарушители, которые ведут себя подобным образом, должны быть наказаны и получат дополнительные срока заключения», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что вечером 11 октября в тюрьме строгого режима «Лонг Лартин» в Великобритании группа из 80 заключенных напала на надзирателей. Сообщалось, что узники атаковали охранников при помощи бильярдными шарами.

Напомним, последний крупный бунт в английской тюрьме произошел 31 июля 2017 года — заключенные захватили два крыла тюрьмы «Маунт».

Читайте ранее в этом сюжете: Почти треть заключенных захватила часть здания британской тюрьмы