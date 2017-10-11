От лесных пожаров в штате Калифорния погиб уже 21 человек

Вашингтон, , 23:48 — REGNUM От лесных пожаров в Калифорнии погиб уже 21 человек, сообщает 11 октября агентство Associated Press ссылаясь на данные властей штата.

Еще более 180 человек числятся в списке пострадавших от стихии. Ранее местные власти сообщали о 17 погибших от огня жителях Калифорнии.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября президент США Дональд Трамп подписал декларацию о стихийном бедствии в Калифорнии, пообещав штату помощь федерального правительства в борьбе с «ужасной трагедией».

В результате лесных пожаров больше 2000 домов, административных и промышленных зданий сгорели.

Напомним, власти штата Калифорния насчитали 18 очагов огня, расположенных в труднодоступных горных районах.

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