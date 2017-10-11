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Обрушение здания в Кении: под завалами оказались более 50 человек

Происшествия

Здание обрушилось в провинции Ньянза в округе Кисии

Обрушение здания в Кении: под завалами оказались более 50 человек
Разрушившееся здание

Найроби, 11 октября 2017, 23:31 — REGNUM  По меньшей мере два человека погибли в результате обрушения пятиэтажного здания на юго-западе Кении, более 50 человек оказались под завалами, 11 октября сообщает Anadolu.

Здание обрушилось в провинции Ньянза в округе Кисии. К поисково-спасательным работам, помимо сотрудников экстренных служб, были привлечены военнослужащие Кении.

Представитель национальной службы по борьбе со стихийными бедствиями Пиус Масаи заявил, что спасатели освободили из-под обломков 26 человек, ещё 30 человек остаются под завалами.

«Я услышал громкий шум, который продолжался секунд 10. Земля задрожала под ногами, я вышел и увидел, что строящееся здание обрушилось», — заявил очевидец происшествия Джоан Ньячама.

Напомним, в 2017 году в этом же районе обрушилось семиэтажное здание, тогда погибли девять человек.

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Обрушения зданий