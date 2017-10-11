В Москве «Почта России» обнаружила две радиоактивные посылки

Москва, , 20:26 — REGNUM Сотрудники «Почты России» обнаружили и обезвредили две посылки, которые содержали радиоактивные вещества. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что работники железнодорожного почтамта на Казанском вокзале Москвы обнаружили и обезвредили две радиоактивные посылки с электронными приборами.

В ходе проверки почтового груза после срабатывания автоматической системы радиационного контроля «Янтарь» работники почтамта зафиксировали гамма-излучение, значительно превышающее предельно допустимый радиационный фон..

Оказалось, что источником излучения являются две посылки. Работники почтамта немедленно изолировали две опасные посылки от остального багажа и поместили их в защитный контейнер.

На место незамедлительно прибыли сотрудники службы безопасности «Почты России», а также специалисты ФГУП «Радон». Они досмтрели радиоактивные посылки и обнаружили в одной из них морской прибор «Секстант», а во второй — электронный измерительный прибор.

После идентификации радиоактивный груз был отправлен на утилизацию в специализированное учреждение. Уровень радиации в помещении, где были обнаружены опасные посылки — в норме.

«Почта России» передала все данные отправителей и получателей опасных посылок в правоохранительные органы.