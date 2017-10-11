Два десятка человек избили троих нижегородских коммунальщиков

Нижний Новгород, 11 октября 2017, 20:06 — REGNUM В Нижнем Новгороде трое коммунальщиков были неожиданно избиты большой группой мужчин во время выполнения работ по ремонту теплотрассы.
Как сообщили ИА REGNUM в региональной инспекции по труду, нападению подверглись мастер, слесарь и электрогазосварщик ООО «Теплосети», которые осуществляли ремонтные работы на трубопроводе в Автозаводском районе города.
Электрогазосварщик находился в траншее, где проводил сварочные работы. Мастер и слесарь были наверху. Именно к ним и подошла группа примерно из 20 человек, которые стали избивать работников коммунального предприятия.
Пока известно только, что в результате нападения мастер получил черепно-мозговую травму и травмы лица. Информация по травмам других двух пострадавших уточняется.
Информации о том, кто именно напал на коммунальщиков и что послужило поводом для этого, также пока нет. Начато расследование.