Ущерб от пожара в ТЦ «Синдика» в Подмосковье оценили в 4 млрд рублей

Красногорск, , 19:47 — REGNUM Управляющая компания торгового центра «Синдика», который сгорел в Московской области днём 8 октября, оценила ущерб от пожара в 4 млрд рублей. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает пресс-служба компании «Синдика-О».

Сообщается, что на строительство МТВК «Синдика» компания потратила 8 млрд рублей. Из этой суммы половину составлял банковский кредит, а половину — собственные средства компании «Синдика-О».

Страховка составляет 4,2 млрд рублей.

«Несложно подсчитать, что потери компании составляют около 4 миллиардов рублей», — с горечью сообщает пресс-служба компании.

Известно, что торговый центр «Синдика» был застрахован в «ВТБ Страхование». Также сообщается, что «Синдика-О» находится в диалоге со Сбербанком, где был получен кредит на строительство торгового центра.

В «ВТБ Страховании» в свою очередь сообщили, что реальный риск страховщика по ТЦ «Синдика» составляет 3 млн евро, так как остальная сумма перезастрахована у ведущих мировых страховщиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ТЦ «Синдика», расположенный в Московской области недалеко от столичного района Строгино, загорелся днём 8 октября. Общая площадь пожара достигала 55 тысяч квадратных метров. Из здания были эвакуированы более 3 тысяч человек.

Ликвидировать возгорание удалось только к утру 9 октября.