Реальная схватка волка с лосём в Канаде попала на видео

Оттава, , 18:04 — REGNUM Житель Канады Дэн Нистедт с помощью квадрокоптера случайно снял схватку лося и волка на озере в северной части провинции Онтарио. Уникальные кадры он выложит в сеть на видео-хостинге YouTube накануне, 9 октября.

Схватка длится чуть более шести минут. Сперва волк атакует лося, который стоит на мелководье. Парнокопытное успешно отбивается, пользуясь тем, что заходит чуть глубже в воду, где волк вынужден передвигаться вплавь.

Однако, в какой-то момент волку удается вцепиться в ногу лося и парнокопытное долго пытается стряхнуть хищника.

В итоге, освободившись, лось пытается уйти от преследователя по озеру, но волк упорно его преследует.

В конце-концов волк сдается. Он либо устал, так как вынужден плыть за лосём, который двигается по более глубокому участку дна, либо его спугнул подлетевший слишком близко квадрокоптер.