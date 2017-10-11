Стала известна личность дебошира на рейсе Москва-Нью-Йорк

Москва, , 17:53 — REGNUM Дебошир, который устроил драку на борту самолёта российской авиакомпании «Аэрофлот», который выполнял рейс из Москвы в Нью-Йорк, оказался топ-менеджером Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Алексеем Черекаевым. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Напомним, ранее стало известно, что 8 октября на борту воздушного судна авиакомпании «Аэрофлот», которое выполняло рейс из Москвы в Нью-Йорк, пассажир из бизнес-класса ударил стюардессу и подрался с другим пассажиром.

По данным РИА Новости, в ходе полёта Черекаев начал вести себя крайне неадекватно. Он стал навязчиво приставать с претензиями к другим пассажирам, а также оскорблять членов экипажа. Сперва ему было сделано устное предупреждение, затем письменное.

Однако никакого действия на Черекаева эти предупреждения не возымели — он продолжил своё некорректное поведение.

Во время перемещения по салону он упал на пассажирку с детьми в бизнес-классе, а также спровоцировал драку с другим пассажиром. Затем, при выходе из туалета он ударил стюардессу в лицо на её предложение сопроводить его до посадочного места.

В итоге, экипаж и пассажиры с активной гражданской позицией скрутили Черекаева и по прилету в Нью-Йорк передали его сотрудникам полиции и ФБР для привлечения к ответственности в соответствии с законодательством США.

В самом ЕФСР ничего не знают о похождениях Черекаева и лишь сообщили, что находится в служебной командировке и исполняет свои служебные обязанности.

Напомним, ЕФСР был создан в 2009 году правительствами шести стран — РФ, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана и Таджикистана. Объем фонда составляет $8,513 млрд.

Цель ЕФСР — содействие странам-участницам в преодолении последствий глобального финансового кризиса, в обеспечении их экономической и финансовой стабильности и поддержке интеграционных процессов в регионе.