На спасение калининградцев Балтфлот перебросил плавающие транспортеры

Калининград, , 17:16 — REGNUM Командующий Балтфлотом Александр Носатов распорядился перебросить плавающие транспортеры ПТС-2 к местам массового затопления в Калининградской области.

«Техника, размещенная на прицепах тяжелых колесных тягачей, совершила 60-километровый марш и прибыла в установленное время в район выполнения задач», — сообщил корреспондент ИА REGNUM начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Роман Мартов.

В настоящее время военнослужащие приступили к доставке мешков с песком к месту прорыва дамбы и оказанию помощи местному населению.

В свою очередь в региональном управлении МЧС уточнили, что к ликвидации последствий подтопления сегодня привлекалось 82 человека и 26 единиц техники.

Всего от воды пострадали 14 участков в населенных пунктах Грачевка, Малиновка, Заостровье. На территории ряда муниципальных образований затруднена уборка зерновых и сев озимых сельскохозяйственных культур.

Жители поселков жалуются, что дети уже несколько дней не хотят в школы, поскольку легковые автомобили не могут выехать из подтопленных гаражей.

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