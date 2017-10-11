Житель Алтайского края ответит перед судом за реабилитацию нацизма

Рубцовск, Алтайский край, , 12:00 — REGNUM Следователи Алтайского края возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Рубцовска за реабилитацию нацизма, сообщает 11 октября пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, в 2015—2016 годах мужчина размещал на своей странице в одной из социальных сетей изображения и тексты, которые содержат признаки одобрения преступлений военных преступников европейских стран, а также ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

«Мужчина понимал, что данные материалы реабилитируют нацизм и доступны другим пользователям социальной сети», — сообщили в СК.

Читайте также: Реабилитация нацизма на Ставрополье: под статью попала школьница

Кроме того, следователи установили причастность злоумышленника в осквернении символов воинской славы России, возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства, а также публичном призыве к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ, в том числе сети Интернет.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ («реабилитация нацизма»). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. В настоящее время следствием продолжается сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в июне в Калуге возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, публично демонстрировавшего симпатии к идеологии нацизма и «Исламского Государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также публикацию негативных высказываний по поводу победы в Великой Отечественной войне. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Читайте также: За попытку реабилитации нацизма калужанину грозит 5 лет лишения свободы